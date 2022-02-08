Александр Кузьмин: Один выстрел отделил Максима Цветкова от олимпийского золота

«Один выстрел отделил Максима от олимпийского золота», – заявил известный псковский спортсмен, мастер спорта по биатлону Александр Кузьмин в выпуске «Олимпийского дайджеста» от Телеграм-канала «Псковоблспорт», делясь впечатлениями от биатлона, а именно индивидуальной гонки мужчин на 20 километров.

По словам ведущего Валерия Гусева, промахи на огневых рубежах не позволили российским спортсменам завоевать медали. Лучшее всех выступил Максим Цветков, он занял четвертое место.

«Логинов и Цветков сегодня были невероятно мощно заряжены, показали очень крутой ход», – сказал Александр Кузьмин и добавил, что Максим Цветков на протяжении всей дистанции проиграл всего одну минуту. Спикер также поделился, что посмотрел недавнее интервью спортсмена, где тот сказал, что забоялся перед последним выстрелом.

«Один выстрел отделил Максима от олимпийского золота. Либо ты олимпийский чемпион, либо ты никто! – сказал Александр Кузьмин и добавил, что такой шанс в жизни иногда дается всего один раз, но спикер надеется, что у Цветкова на текущей олимпиаде еще будут такие возможности. – Это очень обидно! В душе у него сейчас, уверен, невероятное разочарование!»

Спортсмен Александр Логинов, по словам спикера, боялся перед последним огневым рубежом, потому что в последнее время именно на нем он промахивается.

«К сожалению, так и получилось! Расстроен за него, ждал, что он соберется, но не получилось и в итоге он тоже сам у себя отобрал олимпийскую медаль, может быть даже золотую, – сообщил Александр Кузьмин и добавил, что даже с одним промахом, спортсмен бы мог одержать победу в минувшей гонке. – Представляете, насколько силен был сегодня Саша Логинов – подошел в прекраснейшей форме к олимпиаде!»

Спортсмен Эдуард Латыпов получил 11 место, что, по мнению спикера, является хорошим результатом для дебютной олимпиады, тем более после того, как он переболел коронавирусом.