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Досуг / Погода

До -5 градусов ожидается в Псковской области в ночь на 9 февраля

8 февраля 2022 года, 18:57

9 февраля по Псковской области температура воздуха ночью опустится до 0...-5 градусов, а в дневное время будет держаться на отметке 0...+4 градуса, сообщает региональное ГУ МЧС России.

Согласно прогнозам Псковского ЦГМС – филиала ФГБУ «Северо-Западное УГМС», 9 февраля по Псковской области прогнозируется облачная погода. Ночью будет идти небольшой снег, переходящий в мокрый, налипающий на провода, днем – местами мокрый снег. На дорогах местами гололедица.

Ветер западных направлений будет дуть со скоростью 3-8 метров в секунду.

Атмосферное давление ниже нормы.

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