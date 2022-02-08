До -5 градусов ожидается в Псковской области в ночь на 9 февраля

9 февраля по Псковской области температура воздуха ночью опустится до 0...-5 градусов, а в дневное время будет держаться на отметке 0...+4 градуса, сообщает региональное ГУ МЧС России.

Согласно прогнозам Псковского ЦГМС – филиала ФГБУ «Северо-Западное УГМС», 9 февраля по Псковской области прогнозируется облачная погода. Ночью будет идти небольшой снег, переходящий в мокрый, налипающий на провода, днем – местами мокрый снег. На дорогах местами гололедица.

Ветер западных направлений будет дуть со скоростью 3-8 метров в секунду.

Атмосферное давление ниже нормы.