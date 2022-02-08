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Досуг / Погода

До 3 градусов мороза ожидается в Псковской области 8 февраля

8 февраля 2022 года, 09:22

8 февраля по Псковской области температура воздуха в течение суток будет держаться на отметке от 0 до -3 градусов. Об этом сообщает официальный Телеграм-канал региона.

До 3 градусов мороза ожидается в Псковской области 8 февраля

Фото Дарьи Хватковой

В этот день, согласно прогнозу синоптиков, в регионе ожидается облачная погода. В дневное и ночное время по территории Псковской области пройдут небольшие осадки, преимущественно в виде снега, в отдельных районах умеренные. Утром 9 февраля прогнозируется мокрый снег. На дорогах местами возможно образование гололедицы. Ветер – западных, ночью южных направлений умеренный.

В Пскове суточная температура составит 0…-2 градуса. В Великих Луках температура воздуха в течение суток будет держаться на отметке -1…-3 градуса.

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