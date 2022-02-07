Александр Кузьмин: Думаю, что в каждой гонке лыжной мы будем брать медали

«Думаю, что в каждой гонке лыжной мы будем брать медали», – заявил известный псковский спортсмен, мастер спорта по биатлону Александр Кузьмин в прямом эфире выпуска «Олимпийского дайджеста» от Телеграм-канала «Псковоблспорт», делясь впечатлениями от гонки с участием Натальи Непряевой.

«Это просто невероятная гонка, просто мурашки по телу», – рассказал спикер. По его словам, когда начался классический ход, было видно, что спортсменка уже замёрзла и ей было сложно. На тот момент она была шестой. Как отметил Александр Кузьмин, за время гонки все успели «подрастроиться».

« И вот переодевает коньковые лыжи. Снимают вблизи камеры – видно как ей тяжело, и вдруг она начала съедать своих соперниц. Непряева настолько грамотно разложила свои силы. Она всех отпустила, была в своей пульсовой зоне, и когда все уже закислились, она начала съедать соперниц», – рассказал спикер и добавил, что это большая победа для лыжного спорта. По его мнению, таких ярких побед не было со времён Юлии Чепаловой.

Лыжи на Олимпиаде в Пекине начались с женского 15-километрового скиатлона. Тренерский штаб заявил от сборной России Наталью Непряеву, завоевавшую «серебро».