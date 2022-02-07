До +2 градусов ожидается в Псковской области 7 февраля

7 февраля по Псковской области температура воздуха в течение суток составит -2…+3 градуса. Об этом сообщает официальный Телеграм-канал региона со ссылкой на Псковский гидрометцентр.

Согласно прогнозу синоптиков, 7 февраля на территории Псковской области ожидается облачная погода. В течение дня по региону пройдут осадки в виде мокрого снега, местами сильные с налипание снежных масс на провода. На дорогах возможно образование гололедицы. Ветер в дневное время — южных, ночью западных направлений умеренный.

«Сегодня днем преимущественно по северным районам Псковской области ожидается сильный снег, мокрый снег, налипание мокрого снега», – предупредили в региональном ГУ МЧС России.

В Пскове также прогнозируется сильный снег. Температура воздуха в дневное время будет держаться на отметке -1…+1 градус. Ночью похолодает до -1…-3 градусов.

В Великих Луках ожидается мокрый снег. Воздух днем прогреется до -1…+1 градуса. В ночное время столбики термометров опустятся до 0…2 градусов мороза.