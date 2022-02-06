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Досуг / Погода

До +3 градусов ожидается в Псковской области 6 февраля

6 февраля 2022 года, 09:59

6 февраля на территории Псковской области температура воздуха в дневное время будет держаться на отметке 0…+3 градуса. Ночью столбики термометров опустятся до -2…-7 градусов, сообщает Псковский гидрометцентр.

До +3 градусов ожидается в Псковской области 6 февраля

Фото Дарьи Хватковой

Согласно прогнозам синоптиков, 6 февраля по Псковской области ожидается облачная погода. В дневное время по территории региона пройдут небольшие осадки в виде снега. На дорогах местами возможно образование гололедицы. Ветер южных направлений умеренный.

В Пскове также прогнозируются небольшие осадки. Дневная температура составит 0…+2 градуса. Ночью похолодает до -2…-4 градусов.

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