До +3 градусов ожидается в Псковской области 6 февраля

6 февраля на территории Псковской области температура воздуха в дневное время будет держаться на отметке 0…+3 градуса. Ночью столбики термометров опустятся до -2…-7 градусов, сообщает Псковский гидрометцентр.

Согласно прогнозам синоптиков, 6 февраля по Псковской области ожидается облачная погода. В дневное время по территории региона пройдут небольшие осадки в виде снега. На дорогах местами возможно образование гололедицы. Ветер южных направлений умеренный.

В Пскове также прогнозируются небольшие осадки. Дневная температура составит 0…+2 градуса. Ночью похолодает до -2…-4 градусов.