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Происшествия

Разыскивается житель Псковского района

5 февраля 2022 года, 10:58

Продолжается разыск Баранова Геннадия Борисовича, 1960 года рождения. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Разыскивается житель Псковского района
Баранов Геннадий Борисович в 2005 году
Фото: УМВД России по Псковской области

Мужчина яаляется жителем деревни Гверздонь Псковского района. 1 июня 2020 года он ушёл из областной больницы, получив медицинскую помощь. До настоящего времени его местонахождение остается неизвестым.

На вид ему 65-70 лет, рост 165-170 сантиметров, худощавого телосложения. Мужчина имеет овальное лицо; короткие, тёмные с сединой, волнистые волосы; карие глаза, прямой нос и тонкие губы. Также разыскиваемый носит усы.

Особая примета: на правой руке в месте сгиба кисти выпирает кость (из-за перелома со смещением).

В последний раз был одет в чёрную куртку, белые брюки и тёмные сандалии.

Фото 2005 года. Всех, кто что-либо знает о местонахождении Геннадия Баранова, просят обратиться в УМВД России по городу Пскову по телефонам: 59-63-22, 8-911-351-26-80 или 02.

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