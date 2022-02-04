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Досуг / Погода

До -12 градусов и снег ожидаются в Псковской области 5 февраля

4 февраля 2022 года, 18:58

5 февраля по Псковской области температура воздуха в дневное время будет держаться на отметке -1...-6 градусов. Ночью столбики термометров опустятся до 7...12 градусов мороза, сообщает региональное ГУ МЧС России.

До -12 градусов и снег ожидаются в Псковской области 5 февраля

Фото Дарьи Хватковой

Согласно прогнозам Псковского ЦГМС – филиала ФГБУ «Северо-Западное УГМС», 5 февраля по Псковской области прогнозируется облачная, в ночное время с прояснениями погода. Утром по территории региона пройдет небольшой снег, днем – умеренный. Местами возможна метель.

Ветер южных, юго-восточных направлений будет дуть со скоростью 9-14 метров в секунду.

Атмосферное давление ниже нормы.

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