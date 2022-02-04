До -12 градусов и снег ожидаются в Псковской области 5 февраля

5 февраля по Псковской области температура воздуха в дневное время будет держаться на отметке -1...-6 градусов. Ночью столбики термометров опустятся до 7...12 градусов мороза, сообщает региональное ГУ МЧС России.
5 февраля по Псковской области температура воздуха в дневное время будет держаться на отметке -1...-6 градусов. Ночью столбики термометров опустятся до 7...12 градусов мороза, сообщает региональное ГУ МЧС России.
Согласно прогнозам Псковского ЦГМС – филиала ФГБУ «Северо-Западное УГМС», 5 февраля по Псковской области прогнозируется облачная, в ночное время с прояснениями погода. Утром по территории региона пройдет небольшой снег, днем – умеренный. Местами возможна метель.
Ветер южных, юго-восточных направлений будет дуть со скоростью 9-14 метров в секунду.
Атмосферное давление ниже нормы.