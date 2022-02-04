Псковский тренер Александра Ягодка прокомментировала открытие Олимпиады в Пекине

Особенно её впечатлил первый массовый танец на стадионе в Пекине. «Такое было чувство, что это не люди, а роботы. Хорошая постановочная картинка», – отметила Александра Ягодка.

Открытие Олимпийских Игр в Пекине прокомментировала псковский тренер Александра Ягодка. Своими впечатлениями она поделилась в ходе первого выпуска проекта ПАИ «Олимпийский дайджест».

Вместе с ведущими проекта «Олимпийский дайджест» Валерием Гусевым и псковским тренером Александрой Ягодкой президент федерации фигурного катания Юлия Зайцева обсудила выступление сборной по фигурному катанию в командном турнире, первую победу женской сборной России по хоккею, церемонию открытия Олимпиады, а также быт и отдых россиян в Олимпийской деревне.

Церемония открытия Олимпийских Игр-2022 состоялась 4 февраля. Она прошла на Национальном стадионе Пекина и продлилась порядка двух часов. В церемонии открытия приняли участие около трёх тысяч спортсменов и артистов. Сборная России прошла под знаменем олимпийского комитета. Знаменосцами на этих играх были хоккеист Вадим Шипачев и конькобежка Ольга Фаткулина.

В ходе Олимпийских Игр-2022 в Пекине разыграют 109 комплектов наград в семи видах спорта, которые объединяют 15 дисциплин.