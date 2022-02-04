Замена инженерных сетей на улице Яна Фабрициуса в Пскове начнется при благоприятной погоде

При установлении благоприятных погодных условий в Пскове на улице Яна Фабрициуса заменят инженерные сети. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе городской администрации.
При установлении благоприятных погодных условий в Пскове на улице Яна Фабрициуса заменят инженерные сети. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе городской администрации.
Данный вопрос был рассмотрен в ходе рабочей встречи представителей управления городского хозяйства администрации города Пскова, подрядной организации и предпринимателей объектов малого и среднего бизнеса, расположенных в домах №7 и №11 по улице Яна Фабрициуса.
В администрации города отметили, что план производства работ по замене инженерных сетей у данных домов с наименьшими потерями в настоящий время разрабатывается совместными усилиями с предпринимателями.
Так, новый водопровод у дома №7 по улице Яна Фабрициуса пройдет по центру тротуара. При этом старые сети, которые должны демонтировать, пролегают практически под крыльцами торговых точек. В ходе рабочей встречи были рассмотрено предложение о спиле существующих перил и ограждений и установке деревянного настила в уровень со ступенями выступающих входных групп. Проектировщик и подрядчик проработают данный вопрос и внесут соответствующие изменения в проектную документацию.
Кроме того, зона производства работ на территории у дома №11 позволит сохранить беспрепятственный подход к помещениям организаций. Работы планируют начать при установлении благоприятных погодных условий.
Замену инженерных сетей в ходе капитального ремонта улицы Яна Фабрициуса проведут по линии национального проекта «Безопасные качественные дороги». Подготовительные работы на участке автодороги от улицы Металлистов до улицы Вокзальной начнутся 8 февраля. Движение транспорта по данному участку планирую возобновить в следующем году.