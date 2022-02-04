Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Транспорт / Инфраструктура

Замена инженерных сетей на улице Яна Фабрициуса в Пскове начнется при благоприятной погоде

4 февраля 2022 года, 18:20

При установлении благоприятных погодных условий в Пскове на улице Яна Фабрициуса заменят инженерные сети. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе городской администрации.

Замена инженерных сетей на улице Яна Фабрициуса в Пскове начнется при благоприятной погоде

Фото пресс-службы городской администрации

Данный вопрос был рассмотрен в ходе рабочей встречи представителей управления городского хозяйства администрации города Пскова, подрядной организации и предпринимателей объектов малого и среднего бизнеса, расположенных в домах №7 и №11 по улице Яна Фабрициуса.

В администрации города отметили, что план производства работ по замене инженерных сетей у данных домов с наименьшими потерями в настоящий время разрабатывается совместными усилиями с предпринимателями.

Так, новый водопровод у дома №7 по улице Яна Фабрициуса пройдет по центру тротуара. При этом старые сети, которые должны демонтировать, пролегают практически под крыльцами торговых точек. В ходе рабочей встречи были рассмотрено предложение о спиле существующих перил и ограждений и установке деревянного настила в уровень со ступенями выступающих входных групп. Проектировщик и подрядчик проработают данный вопрос и внесут соответствующие изменения в проектную документацию.

Замена инженерных сетей на улице Яна Фабрициуса в Пскове начнется при благоприятной погоде

Фото пресс-службы городской администрации

Кроме того, зона производства работ на территории у дома №11 позволит сохранить беспрепятственный подход к помещениям организаций. Работы планируют начать при установлении благоприятных погодных условий.

Замену инженерных сетей в ходе капитального ремонта улицы Яна Фабрициуса проведут по линии национального проекта «Безопасные качественные дороги». Подготовительные работы на участке автодороги от улицы Металлистов до улицы Вокзальной начнутся 8 февраля. Движение транспорта по данному участку планирую возобновить в следующем году.

Telegram канал @informpskov
  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

Сказки про химические пожары и черный снег обсудили в новом выпуске «Псковского телеграма»
До -12 градусов и снег ожидаются в Псковской области 5 февраля
Псковский тренер Александра Ягодка прокомментировала открытие Олимпиады в Пекине
Акция по профилактике COVID-19 прошла в санатории «Череха»
Панно с картой Псковской области будут вышивать мастерицы из 16 районов
О плюсах самозанятости узнали слушатели образовательной площадки ЦУР Псковской области
В Псковской области в 2021 году сократилась смертность от онкологии
Псковичам предлагают составить интерактивную языковую карту
Сельский туризм может приносить фермерам по 200 млрд рублей ежегодно с 2030 года

Комментарии

Авторизация
No comments
Пустить по кругу

Транспорт / Инфраструктура
20 января 16:22

Пустить по кругу

ДТП с пятью жертвами в Печорах заставило искать способ сдерживания лихачей
Круговое движение предлагается организовать в Печорах на месте ДТП, в котором погибли пять человек

Транспорт / Безопасность
18 января 18:47

Круговое движение предлагается организовать в Печорах на месте ДТП, в котором погибли пять человек
Переходный период

Транспорт / Инфраструктура
18 августа 09:10

Переходный период

Для псковских «зебр» может начаться «светлая полоса»