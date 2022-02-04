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Недвижимость

Инвестор восстановил старое здание гребной базы на берегу Великой в Пскове

4 февраля 2022 года, 13:19

Инвестор восстановил старое здание гребной базы на улице Воеводы Шуйского в Пскове, которое было повреждено в результате пожара. Это строение было заброшено многие годы, теперь же ему возвращён первоначальный облик, рассказал корреспонденту «Псковской правды» инвестор Андрей Гарусов.

Инвестор восстановил старое здание гребной базы на берегу Великой в Пскове

По его словам, постройка была возведена в середине прошлого века. В 2009 году там случился пожар, который уничтожил изнутри мансарду и повредил кровлю. Около двух лет назад правообладателем постройки стала компания, принадлежащая Андрею Гарусову, которая занялась её восстановлением.

«Здание было уже в очень плачевном состоянии: перекрытие сгорело, вся верхняя часть прогнила. А когда стали разбирать обшивку, поняли, что и строилось оно из чего попало — мы обнаружили там три разных вида кирпичей. Нам удалось всё перебрать и восстановить изнутри, не разбирая внешние стены», - рассказал инвестор.

Как будет в дальнейшем использоваться здание, пока не решено. Возможно, там разместится ярмарочное пространство или кафе, но точно не будет отеля. «Мы ещё думаем, надеемся, что в феврале примем решение и тогда к концу года в Пскове появится какая-то новая площадка», - заявил Андрей Гарусов.

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