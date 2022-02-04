Капитальный ремонт моста в Пушкиногорском районе завершится в ноябре 2023 года

Капитальный ремонт моста через реку Великую на 9-ом км автомобильной дороги Пушкинские Горы – Рождество – Велье в Пушкиногорском районе продолжается. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе администрации Псковской области. Согласно контракту, ремонт объекта должны закончить до 30 ноября 2023 года.

Сооружение ремонтируется в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги». Работы выполняет ООО «Автомобильные дороги Пскова» по контракту с ГБУ ПО «Псковавтодор».

Перед рабочими стоит цель полностью восстановить транспортно-эксплуатационное состояния моста. Им предстоит отремонтировать участок длиною 362 метров, более 125 метров которого – длина пятипролетного сооружения.

На сегодняшний день подрядная организация отфрезеровала изношенное асфальтобетонное покрытие, забетонировала подферменные площадки на опорах, разобрала межбалочные швы, перильные и барьерные ограждения на одной стороне моста,.

В настоящий момент ремонтируются устои моста и промежуточных опор.

В дальнейшем рабочие заменят выравнивающий слой из бетона, гидроизоляцию, мостовое полотно, межбалочные швы, слои асфальтобетонного покрытия на проезжей части и тротуарах, сделают дренажную систему, лестничные сходы, смонтируют перильное и барьерное ограждение. На подъездах к мосту полностью заменят дорожную одежду, выполнят устройство системы водоотведения, отсыпку и укрепление конусов.