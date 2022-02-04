До -14 градусов опустится температура в Псковской области ночью 4 февраля

4 февраля на территории Псковской области днем температура воздуха составит от -3 до -8 градусов, ночью – от -9 до -14 градусов. Об этом сообщает официальный Телеграм-канал региона со ссылкой на данные Псковского гидрометцентра.

По прогнозу синоптиков, в области ожидается облачная погода с прояснениями. Днем и ночью существенных осадков не предвидится. Утром выпадет небольшой снег, по востоку области преимущественно без осадков. На дорогах гололедица. Южный ветер будет дуть умеренно.

В Пскове 4 февраля без существенных осадков, утром 5 февраля – небольшой снег. Температура днем составит от -5 до -7 градусов, ночью – от -9 до -11 градусов.

В Великих Луках также без существенных осадков. Днем столбики термометров покажут от -6 до -8 градусов, ночью от -12 до -14 градусов.