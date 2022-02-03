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Досуг / Погода

До -17 градусов похолодает в Псковской области в ночь на 4 февраля

3 февраля 2022 года, 18:33

4 февраля по Псковской области ожидается переменная облачность, существенных осадков в этот день не прогнозируется. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС России.

Согласно данным Псковского ЦГМС – филиала ФГБУ «Северо-Западное УГМС», в ночное время и в первой половине для в регионе местами прогнозируется туман. На дорогах возможно образование гололедицы. Температура воздуха в дневное время составит -4...-9 градусов. Ночью столбики термометров опустятся до 12…17 градусов мороза.

Ветер южных направлений будет дуть со скоростью 3-8 метров в секунду.

Атмосферное давление ниже нормы.

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