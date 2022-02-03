Участок Комсомольского переулка в Пскове перекроют из-за реконструкции учебного заведения

Участок Комсомольского переулка перекроют в Пскове 7 февраля. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе городской администрации.

Для проведения реставрационных работ здания Псковского технического лицея движение транспортных средств на участке Комсомольского переулка от улицы Некрасова до улицы Гоголя будет перекрыто с 10.00 до 20.00.

Администрация города Пскова просит учитывать это, планируя поездки на личном транспорте, и заранее выбирать пути объезда. «При движении просьба обращать особое внимание на существующую схему организации движения и неукоснительно выполнять требования дорожных знаков», – отметили в городской администрации.