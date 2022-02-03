До -17 градусов опустится температура ночью 3 февраля в Псковской области

3 февраля в Псковской области днем столбики термометров будут показывать до -3...-8 градусов, ночью – до -12...-17 градусов. Об этом сообщает официальный Телеграм-канал со ссылкой на данные Псковского гидрометцентра.

По прогнозу синоптиков, в регионе ожидается облачная погода с прояснениями. Днем местами выпадет небольшой снег. Местами в регионе ожидается туман. На дорогах будет гололедица. Ветер будет слабый, днем северных, ночью южных направлений.

Днем в Пскове температура воздуха составит от -5 до -7 градусов, ночью – от -14 до -16 градусов. Ночью ожидается туман.

В Великих Луках днем столбики термометров покажут до -3...-5 градусов, ночью – до -12...-14 градусов.