Небольшой снег и до -13 градусов ожидается в Псковской области 3 февраля

3 февраля по Псковской области температура воздуха в дневное время будет держаться на отметке -3...-8 градусов. Ночью столбики термометров опустятся до 8...13 градусов мороза, сообщили «Псковской правде» в региональном ГУ МЧС России.
3 февраля по Псковской области температура воздуха в дневное время будет держаться на отметке -3...-8 градусов. Ночью столбики термометров опустятся до 8...13 градусов мороза, сообщили «Псковской правде» в региональном ГУ МЧС России.
Согласно прогнозу Псковского ЦГМС – филиала ФГБУ «Северо-Западное УГМС», 3 февраля по Псковской области ожидается облачная погода с прояснениями. Местами по территории региона пройдет небольшой снег. На дорогах возможно образование гололедицы.
Ветер северных, северо-западных направлений будет дуть со скоростью 3-8 метров в секунду.
Атмосферное давление ниже нормы.