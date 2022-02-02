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Досуг / Погода

Небольшой снег и до -13 градусов ожидается в Псковской области 3 февраля

2 февраля 2022 года, 18:32

3 февраля по Псковской области температура воздуха в дневное время будет держаться на отметке -3...-8 градусов. Ночью столбики термометров опустятся до 8...13 градусов мороза, сообщили «Псковской правде» в региональном ГУ МЧС России.

Небольшой снег и до -13 градусов ожидается в Псковской области 3 февраля

Фото Дарьи Хватковой

Согласно прогнозу Псковского ЦГМС – филиала ФГБУ «Северо-Западное УГМС», 3 февраля по Псковской области ожидается облачная погода с прояснениями. Местами по территории региона пройдет небольшой снег. На дорогах возможно образование гололедицы.

Ветер северных, северо-западных направлений будет дуть со скоростью 3-8 метров в секунду.

Атмосферное давление ниже нормы.

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