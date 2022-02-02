Морозный снежный день ожидается в Пскове 2 февраля

2 февраля в Псковской области будет облачным с прояснениями. Во многих районах днем и местами ночью выпадет небольшой снег. Об этом сообщает официальный Телеграм-канал региона со ссылкой на Псковский гидрометцентр.
2 февраля в Псковской области будет облачным с прояснениями. Во многих районах днем и местами ночью выпадет небольшой снег. Об этом сообщает официальный Телеграм-канал региона со ссылкой на Псковский гидрометцентр.
В Пскове днем температура воздуха составит от -3 до -5 градусов, ночью – от -9 до -11 градусов.
В Великих Луках столбики термометров покажут до -2...-4 градусов, ночью – до -7...-9 градусов.