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Досуг / Погода

Морозный снежный день ожидается в Пскове 2 февраля

2 февраля 2022 года, 09:30

2 февраля в Псковской области будет облачным с прояснениями. Во многих районах днем и местами ночью выпадет небольшой снег. Об этом сообщает официальный Телеграм-канал региона со ссылкой на Псковский гидрометцентр.

Морозный снежный день ожидается в Пскове 2 февраля

Фото: Дарья Хваткова
На дорогах будет гололедица. Ветер в этот день будет южным и слабым. В дневное время столбики термометров покажут до-2...-7 градусов, ночью до -7...-12 градусов.

В Пскове днем температура воздуха составит от -3 до -5 градусов, ночью – от -9 до -11 градусов.

В Великих Луках столбики термометров покажут до -2...-4 градусов, ночью – до -7...-9 градусов.

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