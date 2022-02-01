До 11 градусов мороза похолодает в Псковской области в ночь на 2 февраля

2 февраля по Псковской области температура воздуха в дневное время будет держаться на отметке -2...-7 градусов и в ночное – -6...-11 градусов. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС России.
2 февраля по Псковской области температура воздуха в дневное время будет держаться на отметке -2...-7 градусов и в ночное – -6...-11 градусов. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС России.
Согласно данным Псковского ЦГМС – филиала ФГБУ «Северо-Западное УГМС», 2 февраля по Псковской области прогнозируется облачная погода. В течение дня осадков на территории региона не ожидается. На дорогах возможно образование гололедицы.
Ветер южных, юго-восточных, северо-восточных направлений будет дуть со скоростью 2-7 метров в секунду.
Атмосферное давление ниже нормы.