Опубликовали список псковских дорог, которые отремонтируют в ближайшие два года

Стал известен список дорог Пскова, которые отремонтируют в 2022-2023 годы Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе администрации города.

Администрация Пскова планирует заключить с подрядчиками двух- и трехгодичные контракты.

«Долгосрочные контракты связаны с колоссальными планами по ремонту дорог, а также обусловлены объемом денежных средств, выделенных из областного бюджета на текущий год. Однако Администрация намерена привлекать дополнительное финансирование на дорожную деятельность и направлять на эти цели экономию на торгах. Это позволит сократить сроки производства работ и вводить объекты в эксплуатацию досрочно. В связи с этим перечень объектов будет корректироваться», пояснил глава администрации Пскова Борис Елкин.

В 2022 году планируется завершить масштабные проекты, которые начались в прошлом году. В их число входит реконструкция улицы Леона Поземского (2-я очередь) в рамках туркластера «Псковский»; 1-й этап реконструкции улицы Кузбасской Дивизии и ремонт Рижского проспекта, проходящие по линии национального проекта «Безопасные качественные дороги».

Также в этом году по нацпроекту планируется отремонтировать тротуары вдоль улицы Советской Армии; начнется капремонт участка улицы Яна Фабрициуса, стартует 1-й этап ремонта улицы Труда и реконструкция Троицкого моста.

Более 25 псковских объектов планируется отремонтировать в 2022-2023 годы на средства Дорожного фонда Псковской области.

В микрорайоне «Кресты» в 2022 году отремонтируют улицу Германа на участке от Крестовского шоссе до аэропорта. Также в планируют привести в порядок улицы Торфяная, Спартака, Дновская, Харченко (от Ленинградского шоссе до улицы Гатчинской).

В микрорайоне «Любятово» отремонтируют улицу Новгородскую, там появится тротуар к школе №17. В нормальное состояние приведут улицы Майскую, Светлую и Хвойную.

На Запсковье приведут в порядок путепровод «ЗЗК» на улице Индустриальной, улицу Ветряную, участок улицы Индустриальной от улицы Новаторов до улицы Литейной, улицы Новаторов и Евлентьева. Мост через реку Милевка будет приведен в хорошее состояние, на улице Труда и проспекте Энтузиастов появятся автобусные остановки.

На Завеличье восстановят Восточный проезд, идущий от улицы Коммунальной до улицы Кузбасской Дивизии.

Улицы Лепешинского и Солнечная с устройством тротуара в микрорайоне «Лепеши» вошли в план ремонта благодаря просьбам граждан. Также отремонтируют улицу 128-й Стрелковой Дивизии.

Большой объем работ запланирован по приведению в порядок и устройству новых пешеходных зон. Вдоль улиц Советской Армии, Новгородской и Солнечной, Рижского проспекта (от улицы Балтийской до торгово-развлекательного центра Fjord Plaza) обустроят тротуары. Устройство тротуара продолжится на улице Яна Райниса. Новый тротуар появится по улице Шоссейной, а на улице Ижорского Батальона произведут капитальный ремонт тротуара. Также отремонтируют тротуары по улицам Николая Васильева и Госпитальной.

В администрации города отмечают, что ремонт любого объекта улично-дорожной сети включает в себя приведение в порядок имеющейся пешеходной зоны.