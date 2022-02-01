До -11 градусов опустится температура ночью 1 февраля в Псковской области

1 февраля в Псковской области днем столбики термометров будут показывать до -1...-6 градусов, ночью – до -6...-11 градусов. Об этом сообщает официальный Телеграм-канал со ссылкой на данные Псковского гидрометцентра.

По прогнозу синоптиков, в регионе ожидается облачная погода. Днем и ночью местами выпадет небольшой снег. На дорогах местами будет гололедица. Западный ветер будет дуть умеренно.

Днем в Пскове температура воздуха составит от -2 до -4 градусов, ночью – от -8 до -10 градусов.

В Великих Луках днем столбики термометров покажут до -1...-3 градусов, ночью – до -6...-8 градусов.