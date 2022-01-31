До -13 градусов и небольшой снег ожидаются в Псковской области 1 февраля

1 февраля по Псковской области температура воздуха в дневное время будет держаться на отметке от -1 до -6 градусов. Ночью столбики термометров опустятся до -8...-13 градусов. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС России.