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Досуг / Погода

До -13 градусов и небольшой снег ожидаются в Псковской области 1 февраля

31 января 2022 года, 18:36

1 февраля по Псковской области температура воздуха в дневное время будет держаться на отметке от -1 до -6 градусов. Ночью столбики термометров опустятся до  -8...-13 градусов. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС России.

До -13 градусов и небольшой снег ожидаются в Псковской области 1 февраля

Фото Дарьи Хватковой

Согласно данным Псковского ЦГМС – филиала ФГБУ «Северо-Западное УГМС», 1 февраля на территории Псковской области прогнозируется облачная погода. В течение дня по региону пройдет небольшой снег. На дорогах местами возможно образование гололедицы.

Ветер западных направлений будет дуть со скоростью 2-7 метров в секунду.

Атмосферное давление ниже нормы.

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