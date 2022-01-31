Морозы до -16 градусов прогнозируются в Псковской области в начале февраля

В первых числах февраля в Псковской области прогнозируется до 16 градусов мороза. Об этом сообщает ПАИ со ссылкой на начальника Псковского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Талу Нещадимову.

По её словам, в Псковской области понижение температур ожидается уже с 1 февраля. «Такой характер погоды сохранится по 4 февраля включительно», – уточнила Тала Нещадимова.

Она отметила, что 1 февраля температура воздуха понизится до 1...6 градусов мороза. В ночное время похолодает до -4...-9 градусов. Местами столбики термометров опустятся до -11...-16 градусов. Дневные температуры в первые дни февраля будут держаться на отметке от -1 до -7 градусов.

Повышение дневных и ночных температур в Псковской области прогнозируется с 5-6 февраля. Также в эти дни прогнозируются осадки в виде снега и дождя.