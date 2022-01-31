Осадки выше нормы ожидают псковичей в феврале

Погода в феврале 2022 года в Псковской области ожидается неустойчивая. Периодами прогнозируются осадки выше нормы. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС России.

По прогнозам синоптиков, месячная сумма осадков будет в пределах 90-120% от нормы, а среднемесячная температура будет на 1-2 градуса выше нормы.

Преобладающие дневные температуры в первой и второй декадах месяца будут в пределах от -5 до 0 градусов. В некоторые дни ожидается понижение температур до -12…-7 градусов. Преобладающими ночными температурами будут от -8 до -3 градусов, в одельные дни этот показатель опустится до -18…-13 градусов.

В третьей декаде месяца днем температура в основном будет держаться на отметке от -1 до +4 градусов. Ночью будут преобладать температуры в пределах от -4 до +1 градуса.

В отдельные дни ветер может усилиться до 15-18 метров в секунду.