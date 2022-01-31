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Досуг / Погода

Мокрый снег ожидается в Псковской области 31 января

31 января 2022 года, 09:24

31 января в Псковской области будет облачным. В течение суток будет идти небольшой снег, днем местами – мокрый. Об этом сообщает официальный Телеграм-канал региона со ссылкой на данные Псковского гидрометцентра.

Мокрый снег ожидается в Псковской области 31 января

Фото: Дарья Хваткова

На дорогах ожидается гололедица.

Восточный ветер будет дуть с умеренной силой. Днем синоптики прогнозируют до -0...-5 градусов, ночью – до -3...-8 градусов.

В Пскове температура воздуха составит до 0...-2 градусов, ночью – от -4 до -6 градусов.

В Великих Луках днем столбики термометров покажут до 0...-2 градусов, ночью – до -5...-7 градусов.

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