До +3 прогреется воздух в Псковской области 30 января

30 января в Псковской области в дневное время будет от -2 до +3 градусов, в ночное от -0 до -5. Об этом сообщает официальный Телеграм-канал региона со ссылкой на данные Псковского гидрометцентра.
30 января в Псковской области в дневное время будет от -2 до +3 градусов, в ночное от -0 до -5. Об этом сообщает официальный Телеграм-канал региона со ссылкой на данные Псковского гидрометцентра.
Синоптики прогнозируют облачную погоду и небольшой снег, днем местами – мокрый. На дорогах будет гололедица. Ветер ожидается южных направлений, умеренный.
В Пскове днем воздух прогреется до 0...+2 градусов, ночью столбики термометров опустятся до -0...-2 градусов.
В Великих Луках температура днем будет около 0 градусов, ночью опустится до -1...-3 градусов.