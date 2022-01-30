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Досуг / Погода

До +3 прогреется воздух в Псковской области 30 января

30 января 2022 года, 11:56

30 января в Псковской области в дневное время будет от -2 до +3 градусов, в ночное от -0 до -5. Об этом сообщает официальный Телеграм-канал региона со ссылкой на данные Псковского гидрометцентра.

До +3 прогреется воздух в Псковской области 30 января

Фото: Андрей Степанов

Синоптики прогнозируют облачную погоду и небольшой снег, днем местами – мокрый. На дорогах будет гололедица. Ветер ожидается южных направлений, умеренный.

В Пскове днем воздух прогреется до 0...+2 градусов, ночью столбики термометров опустятся до -0...-2 градусов.

В Великих Луках температура днем будет около 0 градусов, ночью опустится до -1...-3 градусов.

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