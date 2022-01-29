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Досуг / Погода

Метель ожидается в Псковской области в ночь на 30 января

29 января 2022 года, 14:34

В ночь на 30 января в Псковской области ожидается неблагоприятная погода. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС России.

Метель ожидается в Псковской области в ночь на 30 января

Источник: pixabay.com

Согласно прогнозу Псковского ЦГМС – филиала ФГБУ «Северо-Западное УГМС», в ночь на 30 января по Пскову и Псковской области пройдут сильный снег и метель. На территории региона также ожидается усиление южного ветра.

Псковичей призвали воздержаться от поездок по городу на личном автотранспорте в сильную метель, а также приготовиться к возможному отключению электроэнергии, которое может возникнуть в связи с нарушением энергоснабжения из-за непогоды, и закрыть газовые краны.

Находясь на улице в период ухудшения погодных условий необходимо обходить дома с неустойчивой кровлей и шаткие строения, избегать сооружений повышенного риска (линии электропередач, мосты, трубопроводы и другие) и деревьев, остерегаться предметов и конструкций, нависших на строениях, а также поставить машину в гараж или припарковать вдали от деревьев.

При возникновении на территории региона чрезвычайной ситуации жителям Псковской области необходимо позвонить в службу спасения по телефону «01» или с номера мобильного телефона «112», «101».

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