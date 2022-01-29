Ввоз электровелосипеда за 700 тысяч рублей пресекли псковские таможенники

Псковская таможня пресекла ввоз на территорию Российской Федерации незадекларированного электровелосипеда стоимостью порядка 700 тысяч рублей. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе ведомства.

Средство передвижения на территорию Российской Федерации через многосторонний автомобильный пункт пропуска Бурачки пытался ввезти гражданин Белоруссии, являющийся водителей международной перевозки.

Сотрудники таможни и Пограничного управления ФСБ России по Псковской области в рамках проведения таможенного осмотра на полосе «Въезд в Россию» обнаружили в грузовом отсеке (паллетнике) транспортного средства двухколесный многоскоростной электровелосипед, который не был задекларирован по установленной форме.

Согласно экспертному заключению, стоимость многоскоростного электровелосипеда с металлической рамой, электронным переключателем передач, багажником, крыльями, подножкой, светодиодным освещением, электронным дисплеем на раме, а также с встроенными аккумулятором и электродвигателем на рынке Европейского союза превышает 680 тысяч рублей. Вес обнаруженного средства передвижения с видимыми следами незначительной эксплуатации составляет 34 килограмма.

Незадекларированный электровелосипед изъяли у гражданина Белоруссии и поместили на ответственное хранении. На данный момент в отношении водителя международной перевозки возбудили дело об административном правонарушении в рамках ч. 1 ст. 16.2 КоАП РФ (недекларирование товаров по установленной форме). Продолжается проведение проверочных мероприятий.