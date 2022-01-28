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Спорт / Соревнования

Псковские лучницы заняли призовые места на Чемпионате России

28 января 2022 года, 14:15

Псковские лучницы заняли призовые места на Чемпионате России по стрельбе из лука. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе администрации региона. Соревнования прошли в Орле 26 января.

Псковские лучницы заняли призовые места на Чемпионате России

Фото: пресс-служба администрации Псковской области

Спортсменка Александра Савенкова поучила «золото» в личном зачете. В командном зачете представители Псковской области Александра Савенкова, Ника Снеткова и Кира Андреева также выиграли «золото», обойдя команду из Москвы на одно очко.

Псковские лучницы заняли призовые места на Чемпионате России

Фото: пресс-служба администрации Псковской области

Все псковские участницы являются воспитанницами спортивной школы «Олимп». Глава региона Михаил Ведерников поздравил лучниц с победой на Чемпионате России.

«Вы — лучшие! Гордимся! Благодарю и наставника девушек, Заслуженного тренера России Виталия Андреева, за профессионализм и мастерство, которые он с успехом передает нашим спортсменам», – сказал губернатор.

Псковские лучницы заняли призовые места на Чемпионате России

Фото: пресс-служба администрации Псковской области

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