Псковские лучницы заняли призовые места на Чемпионате России по стрельбе из лука. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе администрации региона. Соревнования прошли в Орле 26 января.



Спортсменка Александра Савенкова поучила «золото» в личном зачете. В командном зачете представители Псковской области Александра Савенкова, Ника Снеткова и Кира Андреева также выиграли «золото», обойдя команду из Москвы на одно очко.



Все псковские участницы являются воспитанницами спортивной школы «Олимп». Глава региона Михаил Ведерников поздравил лучниц с победой на Чемпионате России. «Вы — лучшие! Гордимся! Благодарю и наставника девушек, Заслуженного тренера России Виталия Андреева, за профессионализм и мастерство, которые он с успехом передает нашим спортсменам», – сказал губернатор.



