Участок автомобильной дороги в Палкинском районе отремонтируют по дорожному нацпроекту

Благодаря национальному проекту «Безопасные качественные дороги» в Палкинском районе отремонтируют более 3 км автомобильной дороги «Палкино – Харино». Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе администрации региона.

В ходе проведения ремонтных работ подрядчик устранит дефекты и восстановит элементы автомобильной дороги, которые не затронут конструктивных характеристик объекта.

Дорога «Палкино – Харино» состоит из двух участков. На первом участке, от 1+181 до 2+526 км, проведут ямочный ремонт струйным методом, а также выполнят устройство выравнивающего слоя и покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. На втором участке дороги, от 2+526 до 4+244 км, выполнят устройство оснований и покрытий из песчано-гравийно-щебеночной смеси.

Кроме того, подрядчик проведет срезку мелколесья и кустарников, укрепит и приведет в порядок съезды, пересечения и примыкания, а также отремонтирует и прочистит водопропускные трубы. В ходе завершающего этапа на автомобильной дороге установят сигнальные столбики и дорожные знаки.

Контракт на проведение ремонтных работ участка дороги от 1+181 до 4+244 км администрация Палкинского района заключила с подрядной организацией «СпецТрансСервис». Сумма работ составит порядка 20 млн рублей. Финансирование будет вестись из бюджета муниципального образования с использованием субсидий областного и федерального бюджета.

Работы на участке автомобильной дороги «Палкино – Харино» планируют завершить до 1 июля 2022 года.