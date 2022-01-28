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Досуг / Погода

Мокрый снег и до -6 градусов прогнозируется в Псковской области 28 января

28 января 2022 года, 09:15

28 января по Псковской области температура воздуха днем будет держаться на отметке 0…+1 градус и ночью – -1…-6 градусов. Об этом сообщает официальный Телеграм-канал региона.

Мокрый снег и до -6 градусов прогнозируется в Псковской области 28 января

Фото Дарьи Хватковой

Согласно прогнозам синоптиков, 28 января на территории Псковской области ожидается облачная погода. В дневное время по региону пройдут осадки в виде мокрого снега, местами с дождем. Вечером по области прогнозируется снег. Местами возможно налипание снега на провода.

Ночью в регионе также ожидается небольшой снег, в отдельных муниципалитетах умеренный. На дорогах в вечернее и ночное время возможно образование гололедицы. Ветер южных направлений умеренный.

В Пскове днем ожидаются осадки в виде снега с дождем. Температура воздуха днем будет держаться на отметке 0…+1 градусов. Ночью похолодает до 2…4 градусов мороза.

В Великих Луках также прогнозируются осадки. Дневная температура, как и в областном центре, составит 0…+1 градус. Ночью столбики термометров опустятся до 1…3 градусов мороза.

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