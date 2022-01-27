До -3 градусов ожидается в Псковской области 28 января

28 января по Псковской области температура воздуха в течение суток будет держаться на отметке от -3 до +2 градусов, сообщает региональное ГУ МЧС России.

Согласно данным Псковского ЦГМС – филиала ФГБУ «Северо-Западное УГМС», 28 января по Псковской области прогнозируется облачная погода. Ночью по территории региона пройдут осадки в виде снега, местами сильные.

В утреннее и дневное время в отдельных муниципалитетах ожидается небольшой снег с дождем, местами умеренные, в вечернее время переходящие в снег. На дорогах возможно образование гололедицы. В отдельных районах – налипание снега на провода.

Ветер южных направлений будет дуть со скоростью 9-14 метров в секунду.

Атмосферное давление ниже нормы.