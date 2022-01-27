С 28 января по 6 февраля в Псковской области приостанавливается действие школьных транспортных карт

Действие месячных транспортных карт школьников и льготных годовых проездных билетов учащихся в Псковской области приостанавливается с 28 января по 6 февраля. Об этом сообщает ГП ПО «Псковпассажиравтотранс».

Действие проездных билетов и транспортных карт приостанавливается согласно внесенным 26 января изменениям в Указ губернатора Псковской области №30-УГ о мерах по противодействию COVID-2019.

Школьные проездные на февраль будут действовать с 7 февраля по 10 марта. На март – с 11 по 31 число. Стоимость новой транспортной карты составит 600 рублей. Купить ее можно будет с 5 по 13 марта.