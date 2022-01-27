Ежедневную санитарную обработку проходят псковские автобусы

Санитарную обработку транспортных средств 27 января проконтролировали представители управления Роспотребнадзора по Псковской области совместно с региональным комитетом по транспорту и дорожному хозяйству. В ходе рейда они посетили «Псковпассажиравтотранс» и «АвтЭкс», которые осуществляют перевозку пассажиров в Пскове и в районах области.

Санитарная обработка салонов транспортных средств проводится ежедневно и с использованием дезинфицирующих средств. Перед тем, как в автобус заходит бригада в специальных костюмах, он после возвращения с линии проходит через мойку. Далее происходит протирка пластиковых поверхностей, стекол и пола с применением дезинфицирующих средств. Сидениям, ручкам и поручням уделяется особое внимание. Кроме того, пункты обработки также организованы и на промежуточных стоянках – на улице Вокзальной и Рокоссовского.

Уборка в салонах автобусов происходит вручную. Всего для санитарной обработки задействованы две бригады. Они работают с 18.00 до 06.00 по два дня. Согласно инструкции завода-изготовителя, обработка автобусов допускается тремя способами. В частности, орошением с помощью пульверизатора, протиркой смоченной в растворе тканью и аэродизадорированием с помощью специальных приспособлений.