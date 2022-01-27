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Транспорт / Инфраструктура

Ежедневную санитарную обработку проходят псковские автобусы

27 января 2022 года, 16:58

Автобусы Пскова проходят ежедневную санитарную обработку. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе комитета по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области.

Ежедневную санитарную обработку проходят псковские автобусы

Фото: комитет по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области

Санитарную обработку транспортных средств 27 января проконтролировали представители управления Роспотребнадзора по Псковской области совместно с региональным комитетом по транспорту и дорожному хозяйству. В ходе рейда они посетили «Псковпассажиравтотранс» и «АвтЭкс», которые осуществляют перевозку пассажиров в Пскове и в районах области.

Ежедневную санитарную обработку проходят псковские автобусы

Фото: комитет по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области

Санитарная обработка салонов транспортных средств проводится ежедневно и с использованием дезинфицирующих средств. Перед тем, как в автобус заходит бригада в специальных костюмах, он после возвращения с линии проходит через мойку. Далее происходит протирка пластиковых поверхностей, стекол и пола с применением дезинфицирующих средств. Сидениям, ручкам и поручням уделяется особое внимание. Кроме того, пункты обработки также организованы и на промежуточных стоянках – на улице Вокзальной и Рокоссовского.

Уборка в салонах автобусов происходит вручную. Всего для санитарной обработки задействованы две бригады. Они работают с 18.00 до 06.00 по два дня. Согласно инструкции завода-изготовителя, обработка автобусов допускается тремя способами. В частности, орошением с помощью пульверизатора, протиркой смоченной в растворе тканью и аэродизадорированием с помощью специальных приспособлений.

Ежедневную санитарную обработку проходят псковские автобусы

Фото: комитет по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области

«Для дезинфекции сегодня используется два вида растворов: «Ника-Экстра М» и «Ника-Экстра М Профи», более современный раствор, он более эффективен в плане времени обеззараживания – оно происходит уже в течение 5-15 минут», – сообщил инженер гаражной службы автопарка Псковпассажиравтотранса Владимир Лаврентьев.

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