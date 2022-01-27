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Происшествия

36 случаев ухода детей из дома зафиксировали в Пскове за прошлый год

27 января 2022 года, 13:44

За 2021 год в Пскове зафиксировали 36 случаев ухода детей из дома. Об этом сообщила представитель УМВД России по Псковской области Ирина Борисова на круглом столе в медиацентре Псковского агентства информации.

36 случаев ухода детей из дома зафиксировали в Пскове за прошлый год

Также на учете псковской полиции стоят дети, уходившие из дома неоднократно. В прошлом году таких случаев было десять.

Самым критическим возрастом Ирина Борисова назвала 13–16 лет. По словам спикера, случаи с детьми от 8 до 10 лет происходят реже, чаще всего эти ребята выходят после занятий и задерживаются во дворе или в гостях у одноклассников.

«Случаи ухода из детских садов были, но такое расстояние — прецедент», – сообщила представитель УМВД, прокомментировав ситуацию с пятилетними детьми, ушедшими из детского сада 24 января и отправившимися через весь город к другу в гости.

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