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Происшествия

В результате ДТП в Пскове пострадал годовалый ребенок

27 января 2022 года, 10:41

В 6:30 на у дома №141 на улице Леона Поземского произошло ДТП. Об этом сообщает Псковское агентство информации. По имеющейся информации, в результате аварии пострадали 36-летний пассажир и годовалый ребенок.

В результате ДТП в Пскове пострадал годовалый ребенок

Фото: ПАИ

По полученным данным, 34-летняя водитель Nissan Almera не справилась с управлением автомобиля и наехала на столб.

Пострадавших пассажира и ребенка доставили в больницу с ушибами. Женщина, как сообщили в ГИБДД УМВД России по Псковской области, за медпомощью не обращалась.

На месте происшествия работали скорая помощь, ДПС и аварийно-спасательная служба.

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