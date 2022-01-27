В результате ДТП в Пскове пострадал годовалый ребенок

В 6:30 на у дома №141 на улице Леона Поземского произошло ДТП. Об этом сообщает Псковское агентство информации. По имеющейся информации, в результате аварии пострадали 36-летний пассажир и годовалый ребенок.

По полученным данным, 34-летняя водитель Nissan Almera не справилась с управлением автомобиля и наехала на столб.

Пострадавших пассажира и ребенка доставили в больницу с ушибами. Женщина, как сообщили в ГИБДД УМВД России по Псковской области, за медпомощью не обращалась.

На месте происшествия работали скорая помощь, ДПС и аварийно-спасательная служба.