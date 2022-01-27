До 2 градусов тепла прогреется воздух в Псковской области 27 января

27 января на территории Псковской области в течение суток температура воздуха будет от -3 до +2 градусов. Об этом сообщает официальный Телеграм-канал региона со ссылкой на данные Псковского гидрометцентра.

Синоптики прогнозируют облачную погоду. Днем выпадет небольшой снег, местами он будет умеренным. Ночью – мокрый снег. В некоторых районах мокрый снег может налипнуть на провода. На дорогах ожидается гололедица.

Ветер будет южный, умеренный.

В Пскове днем и ночью будет идти мокрый снег. Столбики термометров в течение дня будут показывать от 0 до +1 градуса.

В Великих Луках будет идти снег, который ночью перейдет в мокрый. Температура в течение суток от 0 до -2 градусов.