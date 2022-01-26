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Происшествия

Немецкая овчарка покусала двоих детей и их мать в Печорском районе

26 января 2022 года, 19:27

Соседская собака породы немецкая овчарка сорвалась с цепи и покусала двоих детей 2-х и 13-и лет, а также их мать в деревне Речки Печорского района. Об этом сообщает Псковское агентство информации.

Немецкая овчарка покусала двоих детей и их мать в Печорском районе

Фото: ПАИ
Немецкая овчарка покусала двоих детей и их мать в Печорском районе

Фото: ПАИ
Немецкая овчарка покусала двоих детей и их мать в Печорском районе

Фото: ПАИ
Немецкая овчарка покусала двоих детей и их мать в Печорском районе

Фото: ПАИ

По имеющейся информации, у пострадавших рваные раны на руках и ногах.

Со слов матери, она играла во дворе с детьми, старшая дочь пошла за дровами, в это время внезапно выбежала соседская собака и накинулась на 13-летнего ребенка.

Женщина несколько раз ударила овчарку поленом по морде, чтобы отогнать животное. Собака переключилась на младшего ребенка, который звал мать. Женщина побежала к нему и в последний момент успела взять его на руки. Тем не менее, пёс успел укусить ребенка за ногу и оставить рану в несколько сантиметров.

13-летняя девочка пыталась позвать хозяина немецкой овчарки, но собака накинулась на нее.

«Нас таскал и кусал, как хотел. Ребенка пытался за лицо кусить», – поделилась пострадавшая мать.

По словам соседей, собака ведёт себя агрессивно, при этом хозяин не предпринимает меры по ее изолированию.

Полиция Печорского района устанавливает обстоятельства случившегося.

Сотрудников МО МВД России «Печорский» незамедлительно отправили на место происшествия. По итогам проверки будет принято процессуальное решение в соответствии с законом.

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