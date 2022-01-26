До -10 градусов ожидается в Псковской области в ночь на 27 января

27 января по Псковской области температура воздуха в ночное время будет от -10 до -5 градусов, в дневное ожидается от -4 до +1 градуса. Об этом сообщает региональное ГУ МЧС России.
27 января по Псковской области температура воздуха в ночное время будет от -10 до -5 градусов, в дневное ожидается от -4 до +1 градуса. Об этом сообщает региональное ГУ МЧС России.
Согласно прогнозу Псковского ЦГМС – филиала ФГБУ «Северо-Западное УГМС», 27 января в регионе ожидается облачная погода. Ночью и днем выпадет небольшой снег. На дорогах местами будет гололедица.
Южный ветер будет дуть со скоростью 5-10 метров в секунду.
Атмосферное давление ожидается ниже нормы.