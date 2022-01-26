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Досуг / Погода

До -10 градусов ожидается в Псковской области в ночь на 27 января

26 января 2022 года, 18:59

27 января по Псковской области температура воздуха в ночное время будет от -10 до -5 градусов, в дневное ожидается от -4 до +1 градуса. Об этом сообщает региональное ГУ МЧС России.

До -10 градусов ожидается в Псковской области в ночь на 27 января

Согласно прогнозу Псковского ЦГМС – филиала ФГБУ «Северо-Западное УГМС», 27 января в регионе ожидается облачная погода. Ночью и днем выпадет небольшой снег. На дорогах местами будет гололедица.

Южный ветер будет дуть со скоростью 5-10 метров в секунду.

Атмосферное давление ожидается ниже нормы.

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