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Транспорт / Инфраструктура

В Печорском районе по нацпроекту отремонтируют участок дороги

26 января 2022 года, 13:04

Участок автомобильной дороги «Печоры – Залесье – Олохово» от 10+673 км до 15+073 км в Печорском районе отремонтируются в 2022 году благодаря национальному проекту «Безопасные качественные дороги». Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе комитета по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области.

В Печорском районе по нацпроекту отремонтируют участок дороги

Фото пресс-службы комитета по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области

Контракт на выполнение ремонтных работ на дорожном участке протяженностью 4,4 км подписал ГБУ ПО «Псковавтодор» с подрядной организацией ООО «ДОРСТРОЙСЕРВИС». Средства на проведение ремонта – более 57 млн рублей – выделят из областного бюджета.

В ходе работ подрядчик расчистит полосы водоотводных канав и отвода, отфрезерует изношенное асфальтобетонное покрытие, отремонтирует водопропускные трубы, а также произведет укладку нового асфальтобетонного покрытия, пересечений и примыканий. Кроме того, подрядная организация укрепит обочины щебеночно-песчано-гравийной смесью и засеет прибровочную часть травой по слою растительного грунта.

Основной целью выполнения ремонтных работ является восстановление транспортно-эксплуатационного состояния участка автомобильной дороги в Печорском районе. Согласно контракту, завершение работ запланировано на 27 июля 2022 года.

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