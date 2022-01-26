Туман и до 8 градусов мороза ожидаются в Псковской области 26 января

26 января по Псковской области дневная температура составит -3…-8 градусов. Ночью столбики термометров опустятся до -5…-10 градусов. Об этом сообщает официальный Телеграм-канал со ссылкой на данные Псковского гидрометцентра.

По сообщениям синоптиков, 26 января на территории Псковской области ожидается облачная погода с прояснениями. В течение дня существенных осадков не прогнозируется. Ночью по региону пройдет небольшой снег. На дорогах возможно образование гололедицы. Ветер южных направлений умеренный.

«Сегодня утром и в первой половине дня местами по Псковской области ожидается туман с видимостью 500 м и менее», – сообщили в региональном ГУ МЧС России и обратили внимание на возможное ухудшение видимости на дорогах.

В Пскове существенных осадков не прогнозируется, ночью возможен небольшой снег. Температура воздуха днём будет держаться на отметке 4…6 градусов мороза. В ночное время похолодает до -7…-9 градусов.

В Великих Луках днем осадков не ожидается, в ночное время пройдет небольшой снег. Дневная температура составит -5…-7 градусов. Ночью столбики термометров опустятся до 9…11 градусов мороза.