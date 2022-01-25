Полиция призывает псковичей не продавать свои банковские карты

Полиция Псковской области предупреждает жителей региона о схемах мошенничества в сфере информационно-коммуникационных технологий и просит не продавать свои банковские карты. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Мошенники все чаще предлагают крупное денежное вознаграждение за пластиковые банковские карты жителей области. Такие объявления встречаются в Интернете, в папке «Спам» на электронной почте, такие предложения также поступают через SMS-сообщение на мобильный телефон.

Злоумышленники выкупают действующие дебетовые карты с пин-кодами, которыми владельцы не пользуются. Жертвам мошенники сообщают, что карты нужны для букмекерских контор или компаний, которые будут с помощью них проводить зарплатные проекты. Они также будут уверять, что данное действие абсолютно безопасно.

Однако при получении злоумышленником доступа к личному кабинету гражданина, он может стать жертвой преступления, выкупленную карту также могут использовать для обналичивания украденных средств и других незаконных действий.

Полиция напоминает, что держатель карты несет личную финансовую ответственность за все операции, совершенные с ее помощью в течение срока ее действия. В связи этим, продав ненужную пластиковую карту, гражданин может как оказаться жертвой мошенников, так и стать соучастником преступления.