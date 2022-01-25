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Транспорт / Инфраструктура

В 2022 году в Псковской области по дорожному нацпроекту отремонтируют ряд мостов

25 января 2022 года, 13:50

Ряд мостов в Псковской области отремонтируют в 2022 году в рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги». Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе региональной администрации.

В 2022 году в Псковской области по дорожному нацпроекту отремонтируют ряд мостов

Фото пресс-службы администрации Псковской области

На данный момент в Псковской области продолжаются работы по приведению в нормативное состояние мостов, которые начались в 2021 году. В частности, капитальный ремонт ведется на сооружениях: через реку Великая (на км 9+622 дороги «Пушкинские Горы – Рождество – Велье» в Пушкиногорском районе), реку Шелонь (на км 66+912 дороги «Дедовичи – Дно – Костыжицы» в Дновском районе), реку Неведрянка (на км 0+300 дороги «Толкачево – Себеж – Заситино» в Себежском районе), реку Шесть (на км 10+000 дороги «Пушкинские Горы – Захино – Барабаны» в Пушкиногорском районе), а также на объездной дороге через реку Шелонь в Дедовичском районе.

Кроме того, на 2022 год запланирована реконструкция Советского (Троицкого) моста через реку Пскову в областной столице региона. Также в нормативное состояние планируют привести мостовые сооружения через реку Идрянка (на км 9+550 дороги «Толкачево – Себеж – Заситино» в Себежском районе), реку Череха (на км 0+180 дороги «Быстроникольское – Черская») и реку Лочкино (на км 47+700 дороги «Псков – Гдов – Сланцы – Кингисепп – Куземкино – Краколье» в Псковском районе). Капитальный ремонт пройдет и на мостах на автомобильных дорогах регионального и местного значения, которые эксплуатируются с ограничением по весовой нагрузке.

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