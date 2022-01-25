Собака и порядка 50 кошек погибли при пожаре в Великих Луках

Около 50 кошек и собака погибли при пожаре в приюте для животных в Великих Луках. Об этом сообщает газета «Великолукская правда. Новости».

Сообщение о возгорании в переулке Портовом поступило 24 января в 09.50. В результате пожара изнутри по всей площади выгорел дом размером 6 на 12 метров, у него также повреждена кровля. По имеющейся информации, возгорание могло произойти из-за неисправности холодильника. На момент пожара в доме находились только животные – около 50 кошек и собака.