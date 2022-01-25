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Досуг / Погода

Снег и до +3 градусов прогнозируются в Псковской области 25 января

25 января 2022 года, 09:15

25 января на территории Псковской области температура воздуха в дневное время будет держаться на отметке -1…+3 градуса. Ночью столбики термометров опустятся до -7…-12 градусов, сообщает официальный Телеграм-канал со ссылкой на данные Псковского гидрометцентра.

Снег и до +3 градусов прогнозируются в Псковской области 25 января

Фото Андрея Степанова

Согласно прогнозу синоптиков, 25 января по Псковской области ожидается облачная погода. В дневное время по территории региона пройдут небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя. На дорогах местами возможно образование гололедицы. Ветер западных направлений умеренный.

В Пскове в течение дня прогнозируется небольшой снег и дождь. Дневная температура составит +1…+3 градуса. Ночью столбики термометров опустятся до -9…-11 градусов.

В Великих Луках также ожидается мокрый снега. В дневное время температура воздуха будет держаться на отметке 0…-1 градус. Ночью похолодает до -7…-9 градусов.

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