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Спорт / Соревнования

Сборная Псковской области привезла 26 медалей с чемпионата и первенства СЗФО по танцевальному спорту

25 января 2022 года, 08:32

В чемпионате и первенстве Северо-Западного федерального округа по танцевальному спорту сборная Псковской области выиграла 26 медалей. Об этом в своем профиле в Instagram сообщил губернатор региона Михаил Ведерников.

Сборная Псковской области привезла 26 медалей с чемпионата и первенства СЗФО по танцевальному спорту

В текущем году соревнования прошли в Архангельске. В них приняли участие 200 спортсменов из восьми регионов СЗФО. Псковскую область на чемпионате и первенстве по танцевальному спорту представляла команда «Хоть отбавляй», которая в дисциплинах «брейкинг» и «брейкинг – командные соревнования» получила 26 медалей – 5 золотых, 11 серебряных и 10 бронзовых.

В номинации «Мальчики 7-9 лет 1х1» первое место занял Алексей Мартынов, в номинации «Девушки 13-15 лет 1х1» – Мария Костина, в номинации «Юноши 13-15 лет 1х1» – Никита Костин, в номинации «Женщины 19 лет и старше 1х1» – Кристина Кочнева. Кроме того, золото в номинации «Команды 3х3, 16-18 лет» взяла сборная команда, в числе которой был пскович Иван Карпов.

«Приятно видеть, как ребята из Псковской области стабильно занимают первые и призовые места по всей России, и что о них говорят, их уже знают и уважают. Гордимся нашими спортсменами! Вперёд – к новым вершинам!» – подчеркнул Михаил Ведерников.

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