С 15 февраля улица Карла Маркса в Пскове временно станет односторонней

С 15 февраля одностороннее движение введут на улице Карла Маркса в Пскове. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе администрации Пскова.

Администрация города совместно с ОГИБДД УМВД России по городу Пскову приняла данное решения в целях реорганизации движения машин на время реконструкции Советского (Троицкого) моста.

На ремонта по улице Карла Маркса планируется пустить автобус №11. В настоящий момент прорабатываются детали маршрута и вопрос организации дополнительной автобусной остановки.

Реконструкция Советского (Троицкого) моста должна завершиться до июля 2023 года. Движение по нему откроют уже к концу 2022 года.