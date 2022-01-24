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Транспорт

С 15 февраля улица Карла Маркса в Пскове временно станет односторонней

24 января 2022 года, 19:36

С 15 февраля одностороннее движение введут на улице Карла Маркса в Пскове. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе администрации Пскова.

 Администрация города совместно с ОГИБДД УМВД России по городу Пскову приняла данное решения в целях реорганизации движения машин на время реконструкции Советского (Троицкого) моста.

На ремонта по улице Карла Маркса планируется пустить  автобус №11. В настоящий момент прорабатываются детали маршрута и вопрос организации дополнительной автобусной остановки.

Реконструкция Советского (Троицкого) моста должна завершиться до июля 2023 года.  Движение по нему откроют уже к концу 2022 года.

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