До +1 градуса прогреется воздух в Псковской области 25 января

25 января на территории Псковской области температура воздуха днем будет держаться на отметке -1...+1 градусов. В ночь на завтра столбики термометров покажут до -1...6 градусов, по югу области будет до -10 градусов, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе регионального ГУ МЧС России.

Согласно данным Псковского ЦГМС – филиала ФГБУ «Северо-Западное УГМС», 25 января по Псковской области прогнозируется облачная погода. Ночью выпадет небольшой снега, местами он будет мокрый снега с дождем. Также ожидается гололед. Днем также прогнозируются небольшие осадки, преимущественно в виде снега, мокрого снега. На дорогах будетгололедица.

Ветер западных направлений будет дуть со скоростью 6-11 метров в секунду.

Атмосферное давление ниже нормы.