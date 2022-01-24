Вандалы повредили стелу на Аллее Героев в Великих Луках

От рук вандалов пострадала стела на Аллее Героев в Великих Луках. Об этом глава города Николай Козловский сообщил в своем Instagram-аккаунте.

Как сообщили газете «Великолукская правда. Новости», в комитете культуры администрации города подчеркнули, что истинная причина порчи стелы еще устанавливается.

В настоящее время полиция выясняет обстоятельства случившегося и отрабатывает версию вандализма. Комитет культуры обещал восстановить памятную надпись в ближайшее время.