Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Происшествия

Вандалы повредили стелу на Аллее Героев в Великих Луках

24 января 2022 года, 16:36

От рук вандалов пострадала стела на Аллее Героев в Великих Луках. Об этом глава города Николай Козловский сообщил в своем Instagram-аккаунте.

Вандалы повредили стелу на Аллее Героев в Великих Луках
Фото из Instagram-аккаунта Николая Козловского

Как сообщили газете «Великолукская правда. Новости», в комитете культуры администрации города подчеркнули, что истинная причина порчи стелы еще устанавливается.

В настоящее время полиция выясняет обстоятельства случившегося и отрабатывает версию вандализма. Комитет культуры обещал восстановить памятную надпись в ближайшее время.

Telegram канал @informpskov
  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

С 15 февраля улица Карла Маркса в Пскове временно станет односторонней
До +1 градуса прогреется воздух в Псковской области 25 января
142 класса отправили на карантин из-за коронавируса в Псковской области
Госорганы Псковской области зарегистрированы в четырёх соцсетях
Детям прививку от коронавируса планируют делать в двух филиалах псковской поликлиники
Владимир Папорт: Временный мост через Великую в Пскове планируют перенести к Промежицам и Малой Гоголёвке
Снят последний карантин по АЧС в Псковской области
24 человека пострадали и два погибли в результате ДТП в Псковской области за неделю
В Псковской области растет количество заболевших «омикрон»-штаммом

Комментарии

Авторизация
No comments
Пенсионера сбили насмерть на пешеходном переходе в Великих Луках

Происшествия / ДТП
19 января 10:13

Пенсионера сбили насмерть на пешеходном переходе в Великих Луках
«Рано или поздно мы придем»

Происшествия / Преступление
30 ноября 10:00

«Рано или поздно мы придем»

Как в Псковской области борются с незаконным оборотом оружия?
Нажми на кнопку — получишь результат?

Происшествия
6 октября 16:51

Нажми на кнопку — получишь результат?

«Псковская правда» узнала про новый способ телефонного мошенничества