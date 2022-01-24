Реверсивное движение организовали на федеральной трассе М-9 «Балтия» в Псковской области

В Псковской области на федеральной трассе М-9 «Балтия» (Москва – Волоколамск – граница с Латвией) в связи с временным ограничением пропускной способности организовано реверсивное движение. Об этом «Псковской правде» сообщили в ФКУ Упрдор «Северо-Запад».
Фото: ФКУ Упрдор «Северо-Запад»
С 24 января по 10 февраля 2022 года в связи с производством работ по устройству водопропускных труб в рамках капитального участка автомобильной дороги федерального значения в Псковской области вводится реверсивное движение автомобильного транспорта со светофорным регулированием.
«Скорость движения будет ограничена до 40 км/ч», – отметил начальник территориального ситуационного центра ФКУ Упрдор «Северо-Запад» Илья Пузыревский.
Фото: ФКУ Упрдор «Северо-Запад»
Ремонт участка трассы федерального значения будет производиться в соответствии с согласованной и утвержденной в установленном порядке схемой организации дорожного движения.
На время проведения работ на данном участке автомобильной дороги установят светофорные объекты, дорожные знаки, а также установят водоналивные барьеры, которые будут ограждать место производства ремонта, и смонтируют световую сигнализацию в виде сигнальных фонарей дежурного освещения.
Фото: ФКУ Упрдор «Северо-Запад»
«Работы будут производиться на участке федеральной дороги М-9 «Балтия» с 594 по 601 километр, между деревнями Пучнино и Жарково Себежского района Псковской области. На данном участке дороги всего две полосы для движения, по одной полосе в каждом направлении», – уточнил Илья Пузыревский.
ФКУ Упрдор «Северо-Запад» просит автомобилистов учитывать данную информацию при планировании маршрутов следования по данному участку федеральной трассы.